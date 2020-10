Para Catarina Gouveia este último fim de semana foi muito especial. No sábado, 10 de outubro, a atriz deu o nó com o amor da sua vida, Pedro Melo Guerra. Um momento único que já foi, entretanto, destacado várias vezes no Instagram.

E agora é aos olhos de Helena Costa que podemos ver outras imagens deste dia especial. A também atriz estava entre os convidados, que contou ainda com a presença de outras figuras públicas como Marina Monteiro.

Dias depois da cerimónia, Helena Costa decidiu partilhar com os seguidores da sua página de Instagram alguns vídeos deste dia único, imagens que pode ver na galeria.

