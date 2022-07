As parecenças entre Maria do Mar e Mercedes, as filhas gémeas de Helena Costa, são inegáveis. Quem sublinhou o facto foi a mãe, através do Instagram, numa divertida publicação.

"Quem é quem? Confesso que às vezes de costas fico por segundos baralhada", brincou Helena na legenda de algumas fotografias das filhas, vestidas de igual.

Na caixa de comentários, os seguidores aceitaram o desafio da influenciadora e atiraram palpites numa tentativa de adivinharem qual a silhueta que corresponde a cada uma das meninas.

