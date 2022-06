Helena Coelho viveu esta terça-feira, 31 de maio, um percalço durante as suas férias em Los Angeles. A digital influencer e o namorado, Paulo Teixeira, sofreram um acidente de viação.

"Foi um susto", refere a digital influencer ao partilhar no Instagram as imagens que marcaram o momento.

Helena Coelho e o companheiro tinham alugado um carro há menos de 12 horas quando o acidente aconteceu.

"Tivemos um acidente, mas estamos fisicamente bem. A senhora não quis parar num STOP. Felizmente, o Paulo quando se apercebeu conseguiu acelerar o suficiente para ela não bater na minha porta diretamente. E mesmo depois disso, a mulher nem saiu do carro, não quis saber. Disse que não falava, mesmo depois de dizermos que ela podia falar em Espanhol porque se sentia mais à vontade… zero. Ficámos à toa", contou a apresentadora do programa 'VivaVida'.

"Eu em Portugal já teria dificuldade em dar seguimento só processo pós-acidente… quanto mais aqui", desabafou ao dar conta de que, segundo as regras que lhe foram apresentadas, a polícia não se dirige ao local do acidente caso não existam feridos.

Outro dos factos que mais espantou o casal é a regra de que, alegadamente, os condutores não precisam de ter consigo fisicamente os seus documentos e os do carro. No caso, a condutora envolvida no embate não tinha os documentos consigo mas bastou uma fotografia dos mesmos para dar seguimento ao processo.

Felizmente, Helena Coelho e Paulo fizeram seguro quando alugaram o automóvel e, por isso, não precisaram de preocupar-se com o valor do arranjo. Horas depois, o casal teve direito a um novo automóvel disponibilizado pela empresa de aluguer e seguiu a viagem.