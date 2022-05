Helena Coelho esteve hoje, 2 de maio, no programa 'Dois às 10', na TVI, na companhia da filha, a pequena Íris, uma vez que hoje se comemora do Dia do Bebé.

A influencer e apresentadora falou precisamente sobre a forma como está a viver a maternidade.

"Achava que não ia gostar tanto de ser mãe, tinha receio que passasse só a ser mãe, que isso me diminuísse, me definisse de alguma forma, e hoje em dia é oposto. É um grande orgulho conseguir criá-la, criar memórias", sublinha.

Referindo-se à decisão que tomou em deixar de apresentar os diários do 'Big Brother', função que cumpriu durante três meses ao lado de Mafalda Castro, Helena afirmou: "Não queria deixar de fazer as minhas coisas, mas chegar a casa e ela estar sempre a dormir, senti que não estava a aproveitar. Naquele momento pesou na minha decisão, mas não vou mentir, gostei imenso de fazer o 'Big Brother'. Foi uma experiência positiva".

