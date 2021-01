Foi em conversa com os jornalistas, um dia depois de ter sido expulso do ‘Big Brother – Duplo Impacto’, na semana passada, que Hélder falou sobre a relação com Anuska, que também fez parte desta edição do programa da TVI.

O ex-concorrente contou que assim que saiu da casa mais vigiada do país, recebeu várias mensagens de Anuska.“Ainda não falei com ela porque não tive tempo. Sei que ela já me mandou muitas mensagens, mais ainda não tive tempo de responder”, disse, explicando que tinha de perceber primeiro o que queria fazer e dizer-lhe.

Hélder reconhece que “possa ter magoado” a amiga especial, mas diz que esta ainda “cabe no seu coração”, e acredita que “o coração de Anuska ainda está aberto para si”.

O ex-concorrente explicou que nunca imaginou que “as brincadeiras” com Joana Diniz pudessem ter a “proporção” que tiveram, destacando que se Anuska teve ciúmes “é porque gosta de si”.

Hélder recorda que “tinha uma amizade especial” com Anuska e que ficou “surpreendido” quando esta entrou na casa. Além disso, acredita que se “estivessem estado mais ligados na casa, talvez pudessem assumir uma relação cá fora”. No entanto, tal não aconteceu e Hélder espera que continuem a dar-se bem daqui para a frente. “E logo se verá. O destino é que pode dizer alguma coisa”.

O ex-concorrente do reality show confessou também que “é ciumento, mas não compulsivo”. “Para haver amor tem que haver ciúme”, afirmou, contando que dentro da casa muitas vezes “levantava a cabeça para ver se Bruno Savate e Anuska estavam encostados”.

“A Anuska podia ter feito um jogo um bocadinho diferente. Se queria criar ciúmes, devia ter feito de outra forma. Acho que não a prejudiquei em nada, poderei ser culpado, de alguma forma, de atitudes que tive com a Joana, mas eu alinho em tudo em prol de animar a pessoa, não porque necessito de fazer aquilo. Faço para animar”, justificou.

Hélder acredita também que Joana Diniz possa ter sentido alguma coisa por si. “Porque nota-se no tipo de toque, do olhar, a forma como ela me chamava. Ela quis brincar com a situação, mas ao mesmo tempo apegou-se um bocadinho sem querer. Não estou a dizer que a Joana se apaixonou, mas sentiu algo especial”, destacou, afirmando que nunca sentiu nada pela colega. Aliás, diz, “não se identifica” com Joana e apenas pretende ser amigo da mesma.

Amizade com Pedro Soá?

Sobre a relação com Pedro Soá, Hélder recordou que pediu desculpa ao colega. “Se calhar não era o momento certo de ter dito certas coisas. Gosto que me chamem a atenção, mas há várias formas de chamar a atenção e para mim é de forma calma para as coisas entrarem-me na cabeça, não é falar alto. Gosto muito dele, ele é muito amigo, mas nunca gostei da forma como ele fala, os gestos que aplica. Ele quer obrigar a pessoa a fazer [o que ele diz]. Mas o ser humano tem o direito de fazer aquilo que lhe vai na cabeça”, acrescentou, reconhecendo também que “devemos ouvir os conselhos dos outros”.

Hélder explicou que Helena Isabel e Gonçalo Quinaz também lhe chamavam a atenção, mas de uma maneira diferente. “E eu ouvia o Gonçalo e a Helena. Era a forma como ele falava comigo. Sei que não devia ter reagido daquela forma e pedi desculpa, mas dá-me a entender que ele não aceitou porque ele pensava que era ironia da minha parte. Por isso, não sei como vai ser cá fora. Ele é um bom amigo e espero que consiga resolver as coisas”, salientou.

Jogo feito para Bruno Savate e Joana?

Questionado sobre quem queria que ganhasse esta edição e quem é que acha que vai ganhar, Hélder respondeu que gostava que Gonçalo Quinaz levasse o prémio para casa. “É mesmo bom rapaz e tenho a certeza que todas as meninas que estão cá foram o adoram. Ele é um gato”, elogiou, referindo no entanto que o colega acabou por mudar com a saída de Helena e, de certa forma, “prejudicou-o”.

Mas tem “quase a certeza que o jogo está feito para Bruno Savate e Joana. “Porque é o casalinho que já se gostava de ver há muito tempo. Atenção que não tenho nada contra eles, sempre os apoiei. Sempre disse que aquilo não era só amizade. Tudo o que seja assuntos que tenham a ver com relações amorosas é comigo, eu domino essa área. Sei porque já passei por muito”, rematou.

