José Castelo Branco tem estado a falar com os concorrentes que saem do 'Big Brother' e por isso decidiu conversar com Hélder, na noite de sexta-feira, sobre a sua expulsão. Recorde-se que o concorrente foi expulso depois de ter feito a saudação nazi.

Durante o direto no Instagram, José Castelo Branco perguntou a Hélder se este fazia parte do partido do Chega e o concorrente assegurou que "não tinha nada a ver".

Falando sobretudo sobre o gesto que Hélder fez dentro da casa mais vigiada do país, José Castelo Branco acabou por ser interrompido por Helena Isabel Patrício, que estava com Hélder.

"Acabou a conversa, você não tem mais fama à conta dele. Desculpe lá, é um atrasado mental. Desculpe lá, mas acabou aqui a conversa. Sair, sair", disse, terminado logo o direto de Hélder com José Castelo Branco.

Perante a intervenção de Helena Isabel, José Castelo Branco ficou boquiaberto e disse: "Olha a parva, a pindérica. Mas ela está louca? Então eu estou a dar uma explicação do que é Auschwitz, do que foi Auschwitz, e vem a mulher a dizer que eu quero fama? Uma feia, ainda por cima. Aí, por amor de Deus. Mas está tudo maluco? Eu estava a chamar-lhe a atenção, que não se brinca com coisas sérias. Não estou a condenar".

