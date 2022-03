À semelhança de Nuno Markl e Rita Ferro Rodrigues, Heitor Lourenço fez uso da sua página de Instagram para se pronunciar sobre o estalo que Will Smith deu a Chris Rock em plena cerimónia dos Óscares, esta segunda-feira.

"Nos tempos que correm qualquer tipo de violência não devia ter palco. Não tem a ver com humor, não tem a ver com nada. É um lugar vazio lamentar as guerras quando a paz não parte de nós no dia a dia", recriminou.

Will Smith levantou-se em direção ao comediante para lhe oferecer um estado depois de este ter feito uma piada sobre a doença de Jada Pinkett Smith, mulher do ator. Pode ver o momento abaixo.

Leia Também: Smith vs. Rock. "A Academia não tolera qualquer forma de violência"