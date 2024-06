Num tom de brincadeira, mas falando de um tema sério, Heitor Lourenço alertou os seguidores da sua página de Instagram para um perfil falso.

Desta vez trata-se de uma página que tenta "copiar" a página oficial do ator, como o próprio comentou na publicação que fez na sua página.

"Este é dos perfis falsos que mais me desgosta. Já tive uns que aproveitavam as minhas fotos e reinventavam toda uma outra vida, outros que misturavam fotos e o efeito era imaginativo. Agora este é uma cópia total. Sem imaginação ou criatividade. Fiquei desapontado. Se é para roubar a identidade digital de um artista que se faça com brio e engenho", começou por dizer.

"Além de tudo devo ser um Deus, uma diva, um tipo super interessante para todos os que me usurpam. Denuncio", rematou.

