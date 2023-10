Heidi Klum publicou na sua página de Instagram um curto vídeo onde aparece junto da filha, Leni, de 19 anos, e a mãe, Erna.

A publicação serviu, sobretudo, para celebrar as três gerações e rapidamente ficou em destaque na imprensa internacional. Veja o vídeo na galeria.

De recordar que Leni - que no vídeo aparece com um ousado look transparente no meio da mãe e da avó - é fruto da relação terminada de Heidi Klum, de 50 anos, com Flavio Briatore. A jovem foi depois adotada por Seal, que esteve casado com a modelo entre 2005 e 2014.