Harry Styles disse adeus ao cabelo ondulado. A TMZ partilhou um vídeo no qual se pode ver o cantor com o cabelo rapado.

A filmagem foi feita enquanto Harry Styles e a namorada, Taylor Russell, assistiam a um concerto dos U2 nas Las Vegas Sphere, nos Estados Unidos.

O novo visual do cantor está a dividir opiniões, sendo que muitos fãs não aprovaram o corte tão radical.

"O Harry está careca e eu já não quero viver!", escreveu uma fã, enquanto outra brincou com o facto de o cantor já não ter cabelo e fotografou um jovem de costas, com um penteado igual ao que Harry tinha, escrevendo. "Tudo me lembra dele".

Harry Styles© TMZ

