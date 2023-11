Johnny Ruffo morreu aos 35 anos, depois de uma dura e longa batalha contra um cancro no cérebro, diagnosticado em 2017.

O ator e cantor australiano foi sujeito a uma intervenção cirúrgica na altura em que se deparou com a doença, tendo chegado a remover o tumor. A doença, ainda assim, voltaria a dominar a sua vida três anos depois.

A informação da morte de Johnny Ruffo foi divulgada esta sexta-feira, dia 10 de novembro, através da página de Instagram do artista.

"É com o coração pesado que hoje tivemos de nos despedir do nosso querido Johnny. Rodeado pela sua companheira Tahnee e pela sua família, o Johnny partiu pacificamente com o apoio de algumas enfermeiras e médicos incríveis. Era um rapaz muito talentoso, encantador e por vezes atrevido. O Johnny era muito determinado e tinha uma grande força de vontade. Ele lutou até ao fim e o mais que conseguiu. Era uma alma muito bonita, com muito mais para dar. Todos nós gostamos muito de ti, Johnny, e vamos lembrarmo-nos de ti por toda a alegria que trouxeste às nossas vidas. Descansa em paz", pode ler-se neste comunicado, que encontrará mais abaixo.

Johnny Ruffo tornou-se conhecido por ter participado na versão australiana do programa 'Fator X', em 2011. Também concorreu no formato 'Dança com as Estrelas' e em 2013 integrou o elenco da novela 'Home and Away', exibida desde 1988.