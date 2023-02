Harry Styles continua com a 'Love On Tour' e, na noite desta segunda-feira, surpreendeu tudo e todos ao participar numa tradição australiana enquanto estava no palco, como relata a People.

O cantor tirou um dos seus ténis, deitou uma bebida para dentro do calçado e depois bebeu à frente da multidão que assistia ao espetáculo.

"Esta é uma das tradições mais nojentas que já vi", disse o artista enquanto protagonizava este momento único durante o concerto. Veja no vídeo abaixo:

O Times recorda que já foram muitos os artistas que cumpriram a tradição de beber de um sapato, destacando nomes como Machine Gun Kelly, Gerard Butler e Luke Bryan.

