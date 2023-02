Taylor Swift destacou-se durante a atuação do ex-companheiro, Harry Styles, na gala dos Grammys, que decorreu na noite de domingo em Los Angeles.

Harry Styles cantou 'As It Was' e Taylor Swift foi a única que fez questão de se levantar para dançar ao som do tema do 'ex', como pode ver pelas imagens que foram captadas e partilhadas nas redes sociais.

A cantora, conta uma fonte, "saltou da cadeira" e "começou a dançar". "Ela dançou a música inteira. A única pessoa a dançar na sua secção" durante a atuação", acrescentou ao Page Six.

