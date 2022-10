Harry Styles não subiu ao palco para o primeiro de seis espetáculos no United Center, em Chicago. Horas antes do concerto, foi anunciado que o mesmo havia sido adiado por "precaução", isto porque a equipa e banda do artista ficaram doentes.

Num comunicado partilhado nas redes sociais, já foi também anunciada a nova data do espetáculo, que está agora marcado para o dia 10 de outubro.

Além disso, confirmaram que os bilhetes do concerto que iria acontecer na quinta-feira são válidos para a próxima data, segunda-feira.

