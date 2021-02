Depois de ter sido revelado que os 'Simpsons' iriam deixar de ter atores brancos a dar voz a personagens de minorias, no ano passado, há mais um ator que vai deixar de estar por trás de uma personagem de cor.

De acordo com The Wrap, Harry Shearer já não vai ser a voz da personagem Dr. Hibbert, trabalho que tinha desde 1990. O ator será substituído por Kevin Michael Richardson já no episódio do próximo domingo, 'Wad Goals'.

Harry também dá voz a outras personagens da série, Ned Flanders e o Diretor Skinner, entre outras, e a Fox confirmou ao The Post que o artista continuará a fazer dobragem de outros papéis.

Recorde-se que no início de 2020 já tinha sido comunicado que Hank Azaria deixava de dar voz à personagem indiana Apu Nahasapeemapetilon. Azaria ainda faz dobragem de outras personagens da série, como Moe e Chief Wiggum.

De referir que 'Os Simpsons' não é a única séria animada a abordar este assunto nos últimos meses. No ano passado, por exemplo, também o ator Mike Henry, que dava voz à personagem negra Cleveland em 'Family Guy', anunciou que ia abandonar a personagem. Arif Zahir foi quem assumiu esse papel desde então.

A série 'Os Simpsons' está atualmente na 32.ª temporada e vai para o ar aos domingos, às 20h, na Fox.

