Começou o seu percurso a escrever textos para programas de Herman José, nos anos 90, e já são vários os projetos de comédia em que se envolveu. Eduardo Madeira é um ator e humorista bem conhecido do público português.

Com quase 30 anos de carreira, o artista já soma ao currículo a presença em muitas novelas e séries (como, mais recente, 'Bairro do Humor'), filmes, teatro e stand-up comedy. Também tem deixado várias pisadas nas dobragens, como em 'A Vida Secreta dos Nossos Bichos', com a personagem Duke, ou 'Astérix: O Segredo da Poção Mágica', com a personagem Obélix.

Hoje é o convidado da rubrica 'Quando Era Pequenino', do Fama ao Minuto, onde recorda e partilha alguns momentos da sua infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Bife com batatas fritas feito pela minha mãe. Não gostava de migas e agora gosto.

Quem era a pessoa que mais admirava?

O meu pai.

Quais as melhores férias quando era pequenina?

São Pedro de Moel.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Talvez a um dia qualquer dessas férias em São Pedro de Moel.

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… teria pegado fogo ao celeiro do meu tio. Uma das coisas que mais me arrependo, porque ardeu o celeiro 'todo'. Fui eu e um primo meu, quando tentamos apagar já não fomos a tempo. Foi grave, um disparate muito grande. Estive de castigo calhar até aos 14 anos. Uma parvoíce tremenda. Aquilo tinha um monte de palha, aquilo era um celeiro e 'oficina'. Éramos miúdos e entrámos em pânico, fomos avisar os pais, que vieram a correr e evitaram o pior. Ardeu alguma palha e ferramentas.

