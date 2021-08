O príncipe Harry irá regressar ao Reino Unido mas desta vez com uma equipa de filmagem a acompanhá-lo. O duque, de 36 anos, que decidiu deixar de fazer parte do núcleo sénior da realeza britânica no ano passado, tendo depois se mudado para os Estados Unidos, irá regressar à sua terra natal para gravar um documentário para a Netflix sobre os Invictus Games.

Esta foi uma competição por si criada que reúne veteranos de guerra que sofreram os mais diversos ferimentos.

Segundo a imprensa internacional, Harry deverá passar o fim de semana em Nottinghamshire para planear a competição do próximo ano em Holland.

"O duque de Sussex quererá certificar-se que estamos preparados uma vez que os últimos jogos foram cancelados por causa da Covid", disse uma fonte ao Express.

"Esperamos que a situação em abril do próximo ano nos permita que os jogos aconteçam como planeado, em Holland. Pelo que sabemos o duque de Sussex virá acompanhado por uma pequena equipa de filmagens para que o público possa ver o trabalho árduo envolvido no planeamento destes jogos", acrescenta.

Durante esta viagem espera-se que Harry faça igualmente uma visita à avó, a rainha Isabel II.

O documentário ir-se-á intitular como 'Heart of Invictus' e será a primeira produção da Archewell, fundação criada por Harry e Meghan Markle, para a Netflix.

