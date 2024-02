O príncipe Harry parece, aos poucos, querer reconciliar-se com a família e até faz questão de que os filhos, os pequenos Archie e Lillibet, tenham relação com os primos, Charlotte, Louis e George.

Quem o diz é uma fonte próxima da realeza britânica, citada pelo Mirror, que refere que o duque de Sussex tem intenções de levar as crianças consigo para o Reino Unido para que lá passem algum tempo e, dessa forma, possam criar laços com os filhos de William e Kate Middleton.

"O Harry quer passar mais tempo no Reino Unido e trazer as crianças para junto dos avós e dos primos", explica a fonte em causa.

Vale lembrar que Harry e Meghan Markle mudaram-se para a Califórnia, nos Estados Unidos da América, em 2020, depois de terem abdicado do cargo de membros seniores da família real britânica. Deste então, a relação do casal com os familiares diretos de Harry tem sido muito conturbada e marcada por diversos avanços e recuos.

