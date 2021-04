Helen McCrory está a ser homenageada e lembrada por aqueles que se cruzaram com a falecida atriz.

Pouco tempo depois do marido da estrela britânica, Damian Lewis, ter anunciado que a companheira morreu de cancro, na passada sexta-feira, muitos ex-colegas de elenco prestaram um tributo à artista.

Várias estrelas de 'Harry Potter' fizeram questão de lamentar a morte de McCrory, que interpretou Narcissa Malfoy nos três últimos filmes.

Tom Felton, que interpretou o filho de McCrory no grande ecrã, Draco Malfoy, escreveu no Instagram: "É muito triste dizer adeus assim tão de repente - nunca tive a oportunidade de lhe dizer, mas ela ajudou-me a moldar-me como pessoa, dentro e fora do ecrã".

"Sempre foi implacável, humor afiado, gentil e calorosa. [...] Obrigada por teres iluminado o meu caminho e me teres segurado a mão quando precisei", acrescentou.

Por sua vez, num comunicado obtido pelo Metro, Daniel Radcliffe disse que Helen McCrory era das pessoas "mais simpáticas" que já conheceu.

"Eu realmente não estava a acreditar nesta notícia quando a ouvi. A Helen foi uma das atrizes mais incríveis com quem trabalhei nos filmes de 'Harry Potter'. Ela era gentil, generosa e incrivelmente divertida", partilhou.

"Foi uma das pessoas mais simpáticas que já conheci, no sentido de que não consigo imaginá-la perturbada ou nervosa, parecia estar sempre totalmente segura de quem era e do que estava a fazer. Era um talento supremo e uma pessoa maravilhosa, vamos sentir muito a sua falta", completou.

Leia Também: Morreu Helen McCrory. Atriz tinha 52 anos