No passado dia 9 de abril, a família real britânica perdeu um importante membro - o príncipe Filipe, marido da rainha Isabel II, que morreu aos 99 anos de idade. O funeral aconteceu no dia 17 do mesmo mês, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Recordando precisamente a cerimónia de despedida, o príncipe Harry admitiu que estava "nervoso" por regressar ao Reino Unido, tendo em conta as tensões entre si, a mulher, Meghan Markle, e a sua família.

"Esta preocupado com isso, estava com medo", afirmou o príncipe numa entrevista que deu a Oprah Winfrey no âmbito da série de documental que produziu para a Apple TV+.

Contudo, o duque de Sussex notou que conseguiu trabalhar sobre o stress e ansiedade através de técnicas que aprendeu nas sessões de terapia que frequentou. "Definitivamente tornou tudo mais fácil, mas o coração continua a bater", completou.

