Harry fez uma série de revelações surpreendentes quanto à sua vida enquanto membro senior da família real britânica. O príncipe falou abertamente numa entrevista que deu para o seu novo programa na Apple TV+, onde se aborda a saúde mental e a importância de se procurar ajuda.

Um dos aspetos notados pelo duque de Sussex foi a dificuldade que sempre teve em marcar presença e mostrar-se descontraído nos eventos públicos, quando ainda trabalhava para a realeza.

Tal começou a acontecer numa altura em que, traumatizado com tudo aquilo que tinha vivido com a morte da mãe, se mostrava profundamente ansioso cada vez que "entrava num carro e via uma câmara".

"Começava a transpirar, sentia que a minha temperatura corporal estava dois ou três graus acima de toda a gente na sala", confessa.

"Convencia-me que a minha cara estava mais vermelha e que toda a gente iria conseguir perceber como me estava a sentir, mas ninguém entenderia porque era tão embaraçoso", revela.

Harry revelou que uma gota de suor fazia com que sentisse que o mundo "estava a desmoronar", acrescentando que não podia contar a ninguém o motivo pelo qual se sentia tão "envergonhado".

"Todas as vezes que vou, que conheço alguém é como se a minha energia estivesse a ser sugada enquanto dou conta das emoções das outras pessoas. Depois acabo por encontrar alguém que está a transpirar mais do que eu, paro para falar com essa pessoa, tudo se acalma e depois volto novamente", relatou.

