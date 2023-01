Foi através da sua página de Instagram que Judite Sousa comentou a entrevista que Harry aceitou dar a Anderson Cooper, tendo partilhado a sua opinião sobre o príncipe.

"Lanço um desafio às televisões. Harry é um idiota ou um jovem doente? Vi ontem uma parte da entrevista de Harry ao fantástico Anderson Cooper. E li posteriormente muitos comentários sobre o livro do Harry. E pensei no que eu faria se estivesse a trabalhar. Ou seja, a reportagem que há para fazer à margem do livro, da pessoa, das opiniões", começou por escrever.

A jornalista acredita que o filho mais novo do rei Carlos III é "um homem que precisa da ajuda médica que nunca teve".

"Não sei se Harry é um idiota. Não sei se Harry é manipulado pela mulher. O que vi ontem foi um homem que precisa da ajuda médica que nunca teve. Vi um homem que não conseguiu ultrapassar a morte da mãe. Vi um homem que durante anos esteve bloqueado emocionalmente porque não conseguia chorar. Vi um homem que 20 anos depois conseguiu reconstituir o percurso da morte da mãe, em Paris, para tentar perceber o assédio mediático", destacou.

"Aquilo que vi ontem na antena da SIC levar-me-ia a fazer uma grande reportagem ouvindo psiquiatras, psicólogos, homens da igreja… Todos os atores que possam contribuir para saber o que aconteceu na vida deste homem, que se refugiou no álcool e na cocaína para fugir à realidade. Uma reportagem que nos ajude a perceber se Harry é um idiota ou um jovem doente", rematou.

Veja abaixo a publicação de Judite e todas as reações à mesma:

Leia Também: Foto da Semana: Dias cheios de revelações com o príncipe Harry