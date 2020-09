Harry e Meghan Markle fecharam um contrato com a Netflix com o qual deverão ganhar entre 42 e 84 milhões de euros. Pouco tempo depois, os duques de Sussex conseguiram cumprir uma promessa que tinham feito aquando o seu afastamento da família real, nomeadamente a devolução do dinheiro dos contribuintes britânicos que gastaram na renovação da sua casa em Inglaterra

Ora, segundo uma fonte da especialista em realeza Kathie Nichol, os dois não poderiam estar mais felizes com este passo, uma vez que foram muito criticados por causa da renovação da Frogmore Cottage.

A fonte dá conta que Meghan e Markle "sentiram-se aliviados e felizes".

"Este era um passo ativo e algo que queriam fazer. Não havia uma exigência [da rainha] para devolverem o dinheiro, mas foi importante para eles fazerem-no, e depois do contrato com a Netflix, conseguiram. Acho que este é um momento importante para eles. Estão na sua casa, a começar uma nova vida, e estão ansiosos por tudo aquilo que está por vir", notou.

Leia Também: Harry e Meghan Markle 'devolvem' dinheiro a contribuintes britânicos