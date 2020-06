Harry e Meghan Markle estão a ser criticados nas redes sociais por terem usado o logótipo criado como membros da realeza britânica, apesar de se terem afastado desta no final do passado mês de março.

Este sábado, dia 20, a organização solidária Street Games publicou a imagem de uma carta escrita pelos duques de Sussex a elogiar o trabalho que esta tem feito junto das crianças mais desfavorecidas, através da prática desportiva.

Partilhando a carta na sua conta de Twitter, a associação mostrou-se bastante orgulhosa com a reação do casal.

No entanto, muitos utilizadores acabaram por criticar os duques de Sussex por terem colocado na carta o logótipo com as iniciais de Harry e Meghan.

Apesar destas críticas importa notar que apesar do afastamento dos duques de Sussex da realeza, estes não deixaram de fazer parte da família nem perderam os respetivos títulos, pelo que a utilização do referido do logótipo não é errada.

