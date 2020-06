Como já se tornou do conhecimento público, Harry e Meghan Markle encontram-se atualmente a viver em Los Angeles, Estados Unidos, após terem passado uma temporada no Canadá, país pelo qual sempre mostraram um grande carinho. Contudo, esta estadia, segundo o Page Six, não saiu de graça ao governo.

A publicação dá conta que os contribuintes britânicos gastaram mais de 40 mil euros com a segurança dos duques de Sussex, desde novembro de 2018 até janeiro de 2019.

Dados a que teve acesso informam igualmente que os custos poderão ser ainda mais acrescidos uma vez que os frisados apenas refletem uma parte dos serviços disponibilizados.

Depois de ter surgido uma petição assinada por mais de dez mil canadianos na qual estes afirmavam que não queriam ser responsáveis pelos gastos, eis que o jornal The Telegraph revelou que o casal planeia devolver o dinheiro a todas as organizações fora do prisma da realeza caso seja bem sucedido financeiramente, o que no caso de Harry e Meghan não deverá ser difícil...

