Meghan Markle convidou a mãe, Doria Ragland, para passar a viver na casa que alugou em Los Angeles e onde vive com o marido, o príncipe Harry.

De acordo com o jornal The Sun, a mãe da atriz mudou-se para casa do casal para ajudar a cuidar do filho de ambos - o bebé Archie.

Doria Ragland já vivia perto de Meghan e Harry, motivo pelo qual a mudança terá acontecido de forma ainda mais rápida.

A mãe da duquesa terá as suas próprias instalações pessoais, facto que aliado à dimensão da mansão faz com que esta não atrapalhe em nada as rotinas do casal.

Meghan Markle vê a mãe como um "porto-seguro" e não poderia estar mais feliz com esta mudança. Por sua vez, Harry fica feliz pela mulher e a seu favor está o facto de ter uma excelente relação com a sogra.

Leia Também: Meghan Markle afasta-se da melhor amiga após polémica