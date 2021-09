Harry e Meghan Markle estão a enfrentar uma onda de críticas por terem alugado um jato privado para fazer uma viagem de Nova Iorque até à Califórnia.

Conforme evidencia o jornal britânico The Sun, o uso deste meio de transporte, mais prejudicial para o meio ambiente tendo em conta as suas emissões de carbono, aconteceu logo a seguir ao casal ter marcado presença num evento sobre as mudanças climáticas, onde se apelava à necessidade dos Estados Unidos adotarem novas medidas de proteção da natureza.

A especialista em realeza, Penny Junor, de 71 anos, disse à publicação: "Acho que é uma hipocrisia. Tenho a certeza que havia muitos voos disponíveis".

"Não percebo porque se estão a comportar como se fossem estrelas. O pai dele ficou conhecido por andar em voos comerciais. O irmão dele também os apanha. Estão a dar um tio no pé ao andar nestes voos privados", completou.

Leia Também: O mini vestido Valentino que Meghan Markle usou no Global Citizen Live