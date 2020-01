O casal, que vivia antes do nascimento de Archie no Palácio de Kensington, em Londres, onde William e Catherine moram, estabeleceu-se em abril na residência Frogmore, muito maior, localizada nos terrenos do Castelo de Windsor.

"Eu tenho os dois melhores zapazes, então estou muito feliz", disse Meghan ao apresentar o seu bebé, que não tem título real.

Queda do pedestal

O casal perde gradualmente o brilho, à medida que as críticas se intensificam na imprensa, que os censura de desfrutar de um estilo de vida muito confortável, enquanto rejeitam os inconvenientes.

Reclamam da pressão dos média, mas renovam a sua casa em Frogmore às custas dos contribuintes.

Os jornais também os repreendem pela sua hipocrisia, já que Harry e Meghan usam aviões particulares para as suas férias enquanto defendem causas ambientais.

Também persistem os rumores sobre o comportamento caprichoso da duquesa de Sussex, após uma série de demissões de funcionários da Casa Real.

Renúncia

Diante das críticas, o príncipe primeiro elevou o tom, processando os meios de comunicação. Depois, expressou num documentário toda a pressão dos média e falou da distância do seu irmão William.

Em seguida, afastou-se viajando por algumas semanas para os Estados Unidos e Canadá.

Num anúncio chocante na quarta-feira, que surpreendeu a família real, Harry e Meghan renunciaram ao seu papel real para assumir a sua independência financeira e estabelecerem-se parte do ano na América do Norte.

O casal quer fundar uma instituição de caridade.