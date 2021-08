Entre a pandemia, os problemas familiares e o escrutínio da imprensa, a saída do príncipe Harry e de Meghan Markle do núcleo senior da realeza britânica não aconteceu propriamente como os duques de Sussex esperavam.

"O mais difícil para eles foi dar aqueles passos iniciais para afastarem-se dos seus papéis na realeza", refere Omid Scoobie numa entrevista à revista People.

"Isso foi mais difícil do que eles imaginavam. Eles tinham tudo programado na cabeça", descreve o escritor do livro 'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family'.

"Eles sabiam que tinham de mudar coisas, mas o que tinham realmente planeado não era o melhor. Tentaram fazer um compromisso. Mas se isso os impediu de ter o nível de felicidade e segurança que têm hoje? Provavelmente não. Essas ligações à instituição [monarquia] ainda seriam fortes e teriam havido dúvidas sobre questões financeiras e as decisões empresariais que tomaram", completa.

No final de tudo, avança o especialista, Harry e Meghan conseguiram o desfecho feliz por que tanto lutaram. "Agora é que encontraram uma vida que apoia os seus interesses e que lhes permite focarem-se nas coisas que são importantes para eles", sublinha.

