O príncipe Harry deixou uma mensagem especial após ter sido nomeado Embaixador Global da Scotty's Little Soldiers, que se dedica a crianças e jovens, filhos de militares britânicos, que perderam os pais.

A mensagem do duque de Sussex, que poderá ler de seguida na íntegra, foi destacada pela imprensa internacional.

"Durante o que pode ser um momento particularmente difícil para ti e para a tua família, fica a saber que estou a pensar em ti e que desejo que o teu fim de semana do Dia do Armistício [11 de novembro] seja repleto de conforto, apoio e empatia com os restantes membros da Scotty.

Esta é uma altura do ano extremamente importante e emocionante, quando tantos se reúnem para prestar homenagem aos pais militares e à nossa família militar, pelo seu serviço e pelo seu sacrifício.

Crescer, tendo perdido um dos meus pais, é imensamente difícil. Mas fazer parte de uma comunidade tão resiliente como a Scotty pode realmente ajudar. Passar tempo com pessoas que entendem o que podes estar a sentir e que se podem unir a ti em momentos de necessidade é algo de valor.

A Scotty's estará ao teu lado o ano todo e eu incentivo-te a aproveitar ao máximo tudo o que esta comunidade tem para oferecer. O luto não é nada que nos envergonhe; é normal sentir tristeza pela perda. Mas não te esqueças que também mereces sentir-te feliz – os teus pais iriam querer isso, acredita em mim.

Neste Dia do Armistício, espero que tenhas orgulho da tua mãe ou do teu pai, assim como eles tem de ti, sabendo sempre que nunca serão esquecidos. É uma honra para mim fazer parte desta comunidade ao vosso lado".

Leia Também: Príncipe Harry e Meghan Markle reúnem-se com veteranos em evento