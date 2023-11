Os duques de Sussex reuniram-se com veteranos e militares no ativo esta quarta-feira, 8 de novembro, a propósito do Dia dos Veteranos de Guerra (celebrado a 11 de novembro nos EUA).

O casal fez uma visita ao Camp Pendleton com o objetivo de conhecer o Operation Bigs - um programa de mentoria especialmente idealizado para filhos de militares.

Lançado em 2004, o programa junta jovens e respetivas famílias mentores com quem possam partilhar as suas experiências e desafios.

Desde que começou, a iniciativa já beneficiou mais de 3000 crianças, cujos pais estão na Marinha.

Para esta ocasião, Harry e Meghan usaram pregadeiras de papoilas vermelhas, símbolos de homenagem aos combatentes que perderam a vida em guerra.

