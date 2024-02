É hoje divulgada uma nova entrevista do príncipe Harry ao programa 'Good Morning America', sendo que os fãs da realeza britânica e praticamente toda a população do Reino Unido estão expectantes para saber o que será dito.

Tal como foi prometido durante a promoção, a conversa abordará o facto de o rei Carlos III ter sido recentemente diagnosticado com um cancro, pelo que estas serão as primeiras declarações públicas de Harry sobre este tema.

À imprensa internacional já começaram a chegar algumas das declarações que poderão ser ouvidas dentro de algumas horas, sabendo-se que Harry mostrou-se "grato" por ter conseguido viajar dos Estados Unidos da América para Inglaterra e, dessa forma, visitar o pai horas depois do comunicado do Palácio de Buckingham.

"Eu amo a minha família. Sinto-me grato pelo facto de ter conseguido apanhar um avião, ir vê-lo e passar algum tempo com ele", fez notar, citado pelo jornal Mirror.

O duque de Sussex foi ainda questionado sobre a possibilidade de o diagnóstico de cancro acabar por ter um "efeito unificador", tendo respondido: "Tenho a certeza que sim. Acho que qualquer doença une as famílias".

Vale lembrar que a entrevista acontece poucos dias depois de Harry ter voltado a Inglaterra para visitar o pai, Carlos III, decisão que tomou assim que soube que este tinha cancro.

Leia Também: Harry viaja para o Reino Unido após diagnóstico de cancro de Carlos III

De acordo com a imprensa britânica, Harry e Carlos estiveram juntos entre 30 a 45 minutos, com o duque de Sussex a regressar a casa nessa mesma noite. Durante o tempo em que esteve em Inglaterra, o filho mais novo da princesa Diana não se encontrou com o irmão, o príncipe William.

Leia Também: Harry não planeia ver o irmão William durante regresso ao Reino Unido

A relação de Harry com os restantes membros da família real ficou afetada pela abdicação do título de membro sénior, decisão que se estendeu à esposa, Meghan Markle. O casal mudou-se então para os EUA e é lá que reside com os dois filhos, Archie e Lillibet. A entrevista dada a Oprah Winfrey - em que Harry e Meghan fizeram várias revelações sobre a família - e o lançamento do livro de memórias 'Na Sombra' - do príncipe - levaram a uma quebra de confiança que ainda não foi restituída.