Esta quinta-feira, dia 25, os fãs do príncipe Harry foram surpreendidos com a participação deste no programa 'The Late Late Show with James Corden'.

Harry teve a oportunidade de fazer um passeio por Los Angeles ao lado de James Corden, momento onde acabou por fazer algumas revelações quanto ao polémico afastamento da família real britânica, que começou em março de 2020 e que ficou conhecido como 'Megxit'.

Depois de Corden ter comentado que esta tinha sido uma "decisão monumental", o duque de Sussex esclareceu: "Nunca foi uma saída. Foi antes um afastamento em vez de uma aproximação".

"Era um ambiente realmente difícil, como muita gente viu. Todos sabemos como a imprensa britânica pode ser. Estava a destruir a minha saúde mental", confessou.

"Pensei, 'isto é tóxico', por isso, fiz o que qualquer marido e pai fariam que é, 'preciso de tirar a minha família daqui', mas nunca saímos", sublinhou.

"Da minha parte, independentemente das decisões que tenham sido tomadas do outro lado, eu nunca saí. Sempre irei contribuir. A minha vida é o serviço aos outros e em qualquer lugar do mundo onde esteja será a mesma coisa", completou.

