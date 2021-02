"Tenho estado em quarentena, é a primeira vez que estou a ver Los Angeles", disse o príncipe Harry, em tom de brincadeira, no início de uma animada viagem num autocarro de dois andares. O neto da rainha Isabel II aceitou o convite do apresentador James Corden para o 'The Late Late Show', e mostrou a faceta mais descontraída.

A visita guiada pela cidade começou com um animado momento em que Corden serviu a Harry o típico lanche britânico - chá e scones. Uma gentileza que terminou com o serviço de chá derramado em cima do príncipe depois de um movimento brusco do autocarro.

Logo de seguida, deu-se a primeira paragem da viagem, na casa onde foi gravada a sitcom dos anos 90 'Fresh Prince of Bel Air', protagonizada por Will Smith. A dupla bateu à porta, foi recebida pela atual proprietária da casa e Harry chegou inclusive a pedir para ir à casa de banho.

De volta ao autocarro, Harry respondeu a algumas questões do apresentador, que começou por perguntar quando é que este percebeu que Meghan Markle era "a tal". "No segundo encontro", disse. "Estávamos muito à vontade um com o outro", explicou ainda.

A série 'The Crown', focada nos dramas da família real britânica, não deixou de ser abordada. Harry mostrou-se confortável com o tema e afirmou que aceita com naturalidade o que é relatado na série, uma vez que se trata de ficção inspirada em factos reais. Questionado ainda sobre que ator gostava que interpretasse a sua pessoa na série, o filho da princesa Diana respondeu Daniel Lewis.

Sobre o filho, o pequeno Archie, de um ano e meio, Harry não escondeu que está deliciado com esta fase em que o bebé começou a dizer as primeiras palavras e a cantar. "Crocodilo" foi a primeira palavra dita pelo menino, confidenciou.

Outra curiosidade ternurenta revelada foi o presente que a rainha Isabel II enviou ao bisneto no Natal. "Ele disse que queria uma máquina de fazer waffles e ela enviou-lhe", contou Harry, adiantando que Meghan usa a máquina todas as manhãs ao pequeno almoço.

Há um ano a viver nos Estados Unidos, Harry e Meghan estão dedicados a causas sociais e solidárias. O príncipe confessou que o seu propósito continua a ser "servir o público", tal como acontecia quando exercia funções no núcleo sénior da realeza.

A conversa intimista, pautada por momentos de humor, foi dada a conhecer na noite desta quinta-feira, dia 25, e surge antes de ser emitida a entrevista de Meghan Markle e Harry com a apresentadora Oprah Winfrey.

