No passado domingo, 17 de janeiro, completaram-se três décadas desde que os reis Harald e Sonia da Noruega começaram o seu reinado.

Uma data que os monarcas não deixaram passar em branco e quiseram celebrar, por via digital, com o povo norueguês. Como tal, partilharam no canal de YouTube oficial da casa real um vídeo com vários momentos simbólicos.

"Estamos muito gratos por partilharmos estes anos convosco", afirmaram ainda em comunicado.

