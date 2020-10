Kylie e Kendall Jenner decidiram marcar pela originalidade no que respeita às máscaras escolhidos para celebrar o Halloween de 2020. As duas irmãs deixaram os fãs de queixo caído ao optarem por recriar um disfarce usado por ambas na infância.

Às imagens captadas para mostrarem aos fãs o look usado no Halloween deste ano, as duas irmãs juntaram a fotografia antiga que lembra o disfarce usado no passado e em tudo idêntico ao atual.

Veja na galeria o antes e depois que está a dar que falar entre os internautas

Leia Também: Famosos nacionais vs internacionais: O melhor do Halloween 2020