Halle Berry deu vida a diversas personagens, mas sem dúvida que uma das mais marcantes foi quando interpretou Giacinta 'Jinx' Johnson no filme de James Bond, 'Die Another Day', em 2002. Numa das cenas que se destacou, a artista surge com um biquíni cor-de-laranja.

Ora, aos 53 anos de idade, Halle decidiu recriar esse icónico momento ao partilhar na sua conta de Instagram uma fotografia onde aparece igualmente na praia com um traje de banho da mesma cor.

Sem dúvida que apesar do passar dos anos, a celebridade mantém a mesma silhueta invejável com destaque para os abdominais.

Os elogios por parte dos fãs não tardaram em chegar e, sinceramente, não é para menos...

Leia Também: "Musa": Carolina Patrocínio celebra conquista com foto sensual