Halle Berry surpreendeu os seguidores com a partilha de uma rara fotografia da filha, Nahla, que celebrou o seu 13.º aniversário esta terça-feira, 16 de março.

Uma homenagem num dia especial, que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs.

"Não importa quantas vezes lhe diga que a amo, eu amo mais do que isso. Feliz 13.º aniversário", escreveu a mãe 'babada' na legenda de uma fotografia de ambas.

Veja a publicação e todas as reações à mesma:

Recorde-se que a menina é fruto da relação terminada de Halle com Gabriel Aubrey. A atriz é também mãe de Maceo, de sete anos, do casamento com Olivier Martinez, de quem se separou em 2016.

