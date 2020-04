Halle Berry decidiu partilhar com o mundo um episódio marcante que aconteceu durante as filmagens da saga '007', 'Die Another Day'.

Em conversa com o apresentador Jimmy Fallon, através de uma videochamada, a atriz recordou o momento em que o colega Pierce Brosnan lhe salvou a vida.

"Eu devia ser muito sexy e tentar seduzi-lo enquanto comia um figo, mas acabei a sufocar. O Pierce teve de se levantar e fazer a manobra de Heimlich", contou, destacando que se não fosse a rápida reação do colega - que realizou o procedimento de primeiros socorros para desbloquear a obstrução na traqueia - poderia ter acontecido algo mais grave.

"O momento não foi nada sexy", brincou de seguida a atriz, que fez questão de mostrar a sua admiração por Pierce. "Ele estava lá para mim naquele momento e será sempre uma das minhas pessoas favoritas", rematou.

