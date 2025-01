Hailey Bieber partilhou com os seguidores do Instagram como foi o fim de 2024 e o início do novo ano.

"Acordem, estamos em 2025", lê-se na legenda da publicação.

Nela, é possível ver seis fotografias. Numa delas vê-se uma iguaria inusitada.

A modelo comeu um hambúrguer da cadeia de fast food In-N-Out com... caviar por cima.

Noutra fotografia, Hailey surge de biquíni e casaco de pelo.

