Hailey Bieber fez uma partilha na sua conta de Instagram onde destaca um pormenor específico: as suas unhas.

A modelo completou 28 anos de idade no dia 22 deste mês e mostrou aos seguidores a sua festa de aniversário que, ao que parece, tinha como tema a bebida Martini.

Na publicação que fez na sua conta de Instagram, é possível ver um 'Martini bar', uma torre de Martinis e... as suas unhas temáticas.

A modelo, que vestiu um outfit preto com um casaco com pelo e um decote acentuado, optou por uma manicure em azul pastel, com azeitonas desenhadas (o típico ingrediente da bebida).

Ora veja.

Leia Também: Hailey Bieber faz 28 anos. Recorde os melhores looks da modelo