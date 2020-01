Foi no dia 10 de janeiro que Inês Folque deu as boas-vindas ao pequeno Tomás, uma notícia que fez questão de partilhar na altura com os que a seguem no Instagram.

Pouco mais de uma semana depois, e já em casa com o bebé, a mãe ‘babada’ decidiu falar sobre estes primeiros momentos da maternidade, mostrando-se radiante com esta nova fase da sua vida.

“Domingo passado, exatamente há uma semana estávamos os três a sair do hospital com este nosso little [pequeno]. Num misto de emoções. Por um lado cheios de vontade de chegar a casa com o Tomás, por outro marcava o princípio desta aventura a três, com as adaptações inerentes e sem a redoma da maternidade. Tem sido uma aventura gira… e parece que ele sempre fez parte desta casa, foi mesmo esse o sentimento que tive quando chegámos a casa”, escreveu na legenda de uma fotografia do menino.

Recorde-se que o pequeno Tomás é fruto do casamento da apresentadora com Gonçalo Ribeiro Telles.

Leia Também: "Ninguém nos prepara para esta explosão de amor avassaladora"