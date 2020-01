Inês Folque vive numa autêntica bolha de felicidade desde o nascimento do primeiro filho, Tomás, a quem deu as boas-vindas na passada sexta-feira. Hoje a mamã babada não conteve as emoções e foi por via das redes sociais que fez transbordar todas as emoções que a dominam.

"Ninguém nos prepara para esta explosão de amor avassaladora• Ninguém nos prepara para o momento mágico, mais que perfeito em que seguramos o nosso filho nos braços pela primeira vez. Ninguém nos prepara para a vulnerabilidade e entrega do momento de trabalho de parto. Ninguém nos prepara. Explicam-nos tudo, mas ninguém nos prepara. E é tudo tão puro e tão bonito, tão especial e tão único na sua forma de o viver para cada mulher", escreveu a mamã babada.

A apresentadora agradeceu a enorme onda de carinho que recebeu assim que partilhou a notícia com os fãs e rematou a mensagem com alguns detalhes sobre o parto.

"O Tomás nasceu de parto natural, com 3,040 com os olhos muito abertos, pronto para conhecer o mundo. Correu tudo bem, é um bebé muito calmo e bonzinho e eu tenho sérias dificuldades em parar de olhar para ele", concluiu.

Leia Também: Nasceu o filho de Inês Folque! Eis as primeiras fotos do bebé