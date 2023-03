Bibá Pitta partilha no Instagram várias imagens da família e voltou a dar destaque a um carinhoso momento entre tia e sobrinha.

Madalena estava com a pequena Piedade ao colo quando Bibá pegou no telemóvel para gravar um vídeo deste momento, acabando por registar a cumplicidade entre tia e sobrinha.

"Observem este olhar entre as duas… Há uma conexão incrível!! Elas ficam paradas a olhar uma para a outra como se mais ninguém existisse no mundo. Não é lindo? Tanto amor, tão queridas as duas. Mais uma partilha de amor. Beijinhos, um dia feliz", escreveu Bibá Pitta na legenda do vídeo que pode ver na galeria.

De recordar que a pequena Piedade é a terceira filha de Maria Pitta Paixão e Guilherme Paixão. O casal tem ainda em comum os filhos António Maria e Duarte.

