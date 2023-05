Dizem os especialistas reais que o rei Carlos III não lidava bem com a popularidade da princesa Diana, algo que não acontece com o filho mais velho, herdeiro ao trono, o príncipe William.

"Carlos ficava muito chateado quando a Diana lhe fazia sombra, o que acontecia sempre. William fica encantado com o facto de as pessoas serem calorosas com Kate. Está confortável com isso", realçou Roya Nikkhah, especialista real, dando conta de que William adora ver a mulher "ganhar força" entre o povo britânico.

Segundo declarações da especialista, citadas pelo The Mirror, existe uma "diferença substancial" entre os pais de William e o relacionamento do príncipe com a popularidade da esposa. Ainda assim, há algo de que o filho de Carlos não gosta.

"A única coisa que sei que o incomoda um pouco é quando ele é cortado das fotos. Muitas vezes eles fazem um compromisso conjunto e a primeira página do jornal, no dia seguinte, é como se William nunca estivesse estado lá", disse.

Ainda assim, o casal funciona bem em conjunto e tem tudo para ultrapassar esta 'dificuldade'. Kate nunca tenta fazer sombra ao marido e os dois parecem funcionar na perfeição em equipa.