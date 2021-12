Completou-se este domingo, 5 de dezembro, um ano desde que Sara Carreira perdeu a vida num trágico acidente de viação na A1. Em sua memória, a amiga Bárbara Bandeira partilhou um emotivo texto nas redes sociais no qual fala das saudades da cantora.

"1 ano sem ti. Ainda hoje acordo sem acreditar, ainda hoje me convenço de que foste de férias para algum lado e hás de voltar sorridente e linda como sempre. Procuro-te em todo o lado, em flores, em borboletas, nas estrelas. Há um ano que não te encontro, por mais que te procure. Continuas a ser a primeira pessoa a quem quero ligar para desabafar, para contar coisas boas, ou até mesmo para saber se te orgulhas do que tenho feito por mim e por ti. Agarro-me às coisas que me disseste, aos conselhos, às fotografias. Nada disso te traz de volta e fazer-me de forte tem funcionado cada vez menos", lamentou.

E rematou: "Minha Sara, quem me dera que soubesses o quão amada és por todos nós. Espera por mim. Para sempre".

