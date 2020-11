Estreou no passado domingo, dia 15, a 4.ª temporada de 'The Crown', a série que relata o reinado da rainha Isabel II e os vários enredos da família real britânica. Desde a primeira 'season' que a trama traz a público as polémicas e os segredos realeza, pelo que não é bem vista pelos protagonistas da vida real. Contudo, há pelo menos um membro da família que admite que assiste à série de sucesso da Netflix.

Mike Tindall, marido de Zara (filha da princesa Ana), é fã e mostrou-se curioso para ver a última temporada - que foi também a mais aguardada pelo público - devido ao aparecimento da princesa Diana (interpretada pela atriz Emma Corrin) na história.

O ex-jogador de rugby afirmou também, segundo cita a revista People, que apesar de ser inspirada na vida real, a série "é um drama por isso é feita para ser um pouco dramática".

