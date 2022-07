Daniela Melchior não é a única atriz portuguesa a fazer parte do elenco do novo filme 'Velocidade Furiosa 10'. Joaquim de Almeida está de volta à trama, confirmou o próprio numa entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha.

O ator regressa ao elenco de 'Velocidade Furiosa' 11 anos depois de ter dado vida a um vilão em 'Fast Five'.

No programa 'Goucha', Joaquim de Almeida não poupou elogios ao talento de Daniela Melchior e desvendou pequenos pormenores sobre o projeto.

"A Daniela Melchior é a mais lançada das atrizes portuguesas [em Hollywood], está em tudo. Agora estive com ela no 'Velocidade Furiosa 10'. Ela tem um papel principal, eu faço o mesmo... bem, não posso falar disto, é proibido", contou durante a emissão de quarta-feira do formato vespertino da TVI.

Além de contar com a presença de dois atores portugueses, o novo filme de 'Velocidade Furiosa' terá várias cenas gravadas em Portugal. Depois de Viseu e Vila Real, as gravações da trama decorrem nos próximos dias no concelho de Almada.