Georgina Rodríguez presenteou os seus seguidores do Instagram esta segunda-feira, dia 31, com novas fotografias dos dias de sonho que tem vivido no Dubai.

A modelo está de férias com Cristiano Ronaldo e com os filhos do casal, Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo.

As imagens, com "o paraíso" como pano de fundo, mostram momentos de grande cumplicidade e carinho entre toda a família e em particular para com a barriguinha de grávida de Georgina.

A modelo, de apenas 28 anos, e o jogador português, de 36 anos, aguardam a chegada de um casal de gémeos.

Veja as imagens na galeria.

