Ao longo dos últimos dias, mais especificamente durante a sua ida à Áustria, foram várias as publicações nas redes sociais em que Manuel Luís Goucha aparecia a usar máscara. Depois ter sido acusado de a usar apenas para gozar com a atual situação do coronavírus, o apresentador fez saber que esta nunca foi a sua real intenção.

"Em relação à máscara houve pessoas que acharam que eu estava a gozar... se eu ia viajar usei máscara, não é? E no final do mês vou fazer o mesmo. Às vezes há comentários que me dão mais dores de cabeça do que o coronavírus", brincou.

Eis o momento em que o anfitrião aborda o assunto.

